Los Piturros se juegan su patrimonio en otro juicio tras 30 años investigados por contrabando, narcotráfico y blanqueo

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Nueve meses fue el tiempo transcurrido desde la descarga en Portugal y las detenciones de varios integrantes del clan y el registro, entre otros inmuebles, del chalé familiar (en la imagen), que lleva una década y media judicializado en la Audiencia Nacional por su presunto origen ilícito. MARTINA MISER
Nueve meses fue el tiempo transcurrido desde la descarga en Portugal y las detenciones de varios integrantes del clan y el registro, entre otros inmuebles, del chalé familiar (en la imagen), que lleva una década y media judicializado en la Audiencia Nacional por su presunto origen ilícito. MARTINA MISER Martina Miser

El clan arousano podría perder su gran chalé, un piso, una nave o una mercantil hostelera; también están acusados de importar 2.000 kilos de cocaína en el 2023

19 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Pocos inmuebles suntuosos quedan en O Salnés que sigan perteneciendo a clanes familiares de los considerados históricos por sus décadas de experiencia en el negocio del contrabando de tabaco y el narcotráfico. El tiempo y

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
SOLO HOY 12€/año sin permanencia Suscríbete