Los Piturros se juegan su patrimonio en otro juicio tras 30 años investigados por contrabando, narcotráfico y blanqueo
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El clan arousano podría perder su gran chalé, un piso, una nave o una mercantil hostelera; también están acusados de importar 2.000 kilos de cocaína en el 202319 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Pocos inmuebles suntuosos quedan en O Salnés que sigan perteneciendo a clanes familiares de los considerados históricos por sus décadas de experiencia en el negocio del contrabando de tabaco y el narcotráfico. El tiempo y