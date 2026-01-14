Carmen García-Rodega: «A historia recente está aínda viva»
A portavoz da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica e docente retirada aproveita a súa vida fóra das aulas para recuperar a voz de todos aqueles que foron cubertos «por un manto de terra».14 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Fun durante case 40 anos profesora de Historia. Foi aí cando vin que a historia recente era pouco coñecida», conta Carmen García-Rodeja (Lugo, 1957). Esta docente retirada é portavoz da Asociación pola Recuperación da Memoria