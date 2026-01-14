Carmen García-Rodega: «A historia recente está aínda viva»

Mila Méndez Otero
Mila Méndez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Carmen García-Rodeja, portavoz da ARMH.
Carmen García-Rodeja, portavoz da ARMH. MARCOS MÍGUEZ

A portavoz da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica e docente retirada aproveita a súa vida fóra das aulas para recuperar a voz de todos aqueles que foron cubertos «por un manto de terra».

14 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Fun durante case 40 anos profesora de Historia. Foi aí cando vin que a historia recente era pouco coñecida», conta Carmen García-Rodeja (Lugo, 1957). Esta docente retirada é portavoz da Asociación pola Recuperación da Memoria

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€