Pontón: «A nosa proposta é clara: darlle a Galicia a chave dos seus cartos»

Ana Pontón criticó el nuevo modelo de financiación PACO RODRÍGUEZ

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a insistir que la hoja de ruta del nacionalismo gallego pasa porque Galicia tenga la llave de sus recursos a través de un modelo de concierto y ha aprovechado para marcar distancias con el PSOE, por plantear una propuesta «inaceptable», y con los populares gallegos, por tener un líder que, según ella, carece de una alternativa y se limita a seguir «o argumentario cutre que lle mandan desde Madrid».

Según Pontón, la falta de alternativa se ve en el continuo baile de cifras de la Xunta. «O mesmo Rueda que hai dous días pedía 500 millóns máis para Galicia, agora di que 570 millóns son un desastre, e todo isto sen negociar nada para mellorar o financiamento porque está atado de pes e mans á estratexia de Génova», ha criticado la portavoz del Bloque.

Respecto a la reforma del modelo planteada por el Ministerio de Hacienda, Pontón ha insistido en que, lejos de ayudar, hace que se cronifique la discriminación a Galicia. «Do incremento de 21.000 millóns de euros, Galicia só recibe o 2,8% fronte ao 23% de Andalucía, o 22% de Cataluña ou o 17% de Valencia. Non imos aceptar un refrito do actual sistema que aumenta o agravio co noso país», insistió la portavoz nacional del Bloque.

El Bloque persevera en la defensa de un concierto económico que permita recaudar y gestionar el 100% de los recursos, de forma que se puedan decidir las prioridades de inversión y de gasto, «axustando despois contas co Estado».