El PSdeG demanda un plan urgente y con recursos para frenar el colapso de las urgencias hospitalarias

El grupo del PSdeG acaba de registrar en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas, impulsada por la diputada socialista Elena Espinosa, para obligar a la Xunta a afrontar con seriedad el colapso que están viviendo los servicios de urgencias de los hospitales públicos gallegos, una situación de sobresaturación generalizada que está teniendo consecuencias directas en la atención a la ciudadanía y en el propio funcionamiento del sistema sanitario. «Necesitamos un plan urxente e con orzamento definido para rematar con este caos», ha asegurado Espinosa.

Según el PSdeG, la realidad de las últimas semanas «deixa pouco espacio para a propaganda á que tanto acostuma o PP». En centros como Montecelo, denuncian los socialistas, la presión asistencial fue tal que se vieron obligados a reprogramar intervenciones quirúrgicas no urgentes; en Santiago, con jornadas de más de 500 personas atendidas, se repitieron escenas de pacientes en los pasillos; y en A Coruña, el propio personal sanitario viene denunciando tiempos de espera inasumibles, falta de camas y una situación de colapso grave en las urgencias. El área sanitaria de Vigo, además, señala Espinosa, soporta la mayor presión asistencial, hasta el punto de que los trabajadores y trabajadoras tuvieron que convocar paros diarios ante un escenario que consideran ya insostenible.

Frente a estos hechos, explica la diputada socialista, «a Xunta insiste nun discurso alleo á realidade». El PSdeG recuerda que el propio conselleiro de Sanidade llegó a afirmar, en su comparecencia del pasado 8 de enero, que el sistema respondió con normalidad y sin incidencias destacables, a pesar de reconocer un incremento de las hospitalizaciones por gripe y más de 50.000 urgencias atendidas en la segunda quincena de diciembre. Para el grupo socialista, estas declaraciones evidencian una peligrosa desconexión entre el relato oficial y lo que está aconteciendo en los hospitales.

Elena Espinosa asegura que la gripe no explica por sí sola el colapso actual: «As urxencias levan tempo soportando unha presión estrutural derivada do debilitamento da atención primaria, que deixou de funcionar como porta de entrada real ao sistema sanitario, trasladando ás urxencias casos que deberían ser atendidos no primeiro nivel asistencial».

El resultado, denuncia Espinosa, es una saturación permanente, retrasos en la atención, hacinamiento de pacientes y uno deterioro progresivo de la calidad asistencial, a lo que se suma también de la sobrecarga del personal sanitario.