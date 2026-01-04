La inspección ambiental de la Xunta hará al menos 600 visitas este año

Agentes de la Policía Autonómica, en un operativo en Barbanza MARCOS CREO

La Xunta ha activado el programa de inspección ambiental para del 2026, que tiene el objetivo de hacer cumplir la normativa vigente en esa materia mediante visitas a instalaciones que puedan perjudicar el medio ambiente.

El programa se centrará en cinco ámbitos: instalaciones con autorización ambiental integrada (AAI), traslado de residuos, gestores de residuos, vertederos y otras actividades.

Los inspectores comprobarán que las instalaciones cumplen el reglamento para «reducir y controlar la contaminación». La previsión es que esos profesionales hagan 300 actuaciones que requieren un mayor conocimiento técnico.

Además, los agentes de la Unidad de Policía Nacional adscrita a Galicia (UPA) colaboran en la ejecución del programa con la realización de 300 inspecciones planificadas.

De forma complementaria, el programa incluye este año un plan transversal de gestión de la calidad que busca la mejora continua de los procesos de inspección ambiental. El objetivo del mismo es adaptar al personal a las novedades normativas y optimizar los recursos disponibles y la eficacia de los esfuerzos.