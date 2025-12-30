Santalices invita al papa León XIV a visitar Santiago en el año santo del 2027

Xoán A. Soler

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ofició este martes como delegado regio en el acto de traslación de los restos del apóstol Santiago, y realizó la ofrenda recordando a los gallegos afectados por la oleada de incendios de este verano, al tiempo que, a punto de comenzar la antesala de la celebración del año santo del 2027, apuntó que sería un honor contar con la visita del papa León XIV, al que invitó a «abrazar ao Apóstolo, como xa fixeron varios dos seus antecesores».

Los actos de la ceremonia comenzaron a las once de la mañana en la praza do Obradoiro, donde el delegado regio pasó revista a las tropas en formación y, posteriormente, saludó a los invitados, entre los que había autoridades civiles y militares. Ya dentro de la basílica compostelana, la comitiva se sumó a la procesión interior de la catedral de Santiago, portando una imagen relicario del apóstol Santiago, mientras se lanzó el botafumeiro. Durante la ofrenda, realizada en castellano y en gallego, Santalices defendió el «espírito do diálogo» y esgrimió que ni el radicalismo ni la división «son armas que permitan combater os ataques externos e, moito menos, cando a perdida da cohesión vólvese un risco para unha Unión Europea que ten que proxectar unha única voz e reivindicar o seu protagonismo nunha nova configuración internacional».

Tras la ofrenda, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, apeló en su homilía a construir una sociedad «en paz, sin extremismos nin exclusións», cimentada en la verdad, la justicia y la libertad. También hizo referencia al papel histórico del Camino de Santiago como símbolo de una Europa construida desde la convivencia y la hospitalidad. «Hoxe Europa necesita reencontrar a súa alma, non pechándose, senón reafirmando os valores que a fixeron posible: dignidade humana, solidariedade, xustiza e responsabilidade».

Recuerdo para los afectados por los incendios de Ourense

El delegado regio también tuvo palabras para recordar a los vecinos que, en verano, vieron cómo el fuego «batía perigosamente nos seus pobos, as súas paisaxes e nas súas vidas». En este sentido, como ourensano, Santalices agradeció a los ciudadanos y a los profesionales que afrontaron «con valentía» la oleada de incendios del verano e incidió en que se deben «extraer leccións» de esta situación extraordinaria y «aparcar a contenda política, para que non se volva a repetir».