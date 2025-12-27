Uno de cada tres pazos catalogados en Galicia busca nuevo comprador

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

Peregrinos pasan por delante del Pazo de Cotón, en Negreira, del siglo XII, recientemente comprado para rehabilitarlo como hospedaje de lujo
Peregrinos pasan por delante del Pazo de Cotón, en Negreira, del siglo XII, recientemente comprado para rehabilitarlo como hospedaje de lujo PACO RODRÍGUEZ

En solo tres años, el número de estos edificios registrados por Patrimonio ha aumentado desde los 800 hasta los 958. También son más los que están a la venta: de 250 a 340

28 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los pazos vuelven a estar de moda y los datos lo avalan: desde que hay registros, nunca ha habido tantos edificios a la venta como ahora. Desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) confirman

