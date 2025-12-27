Uno de cada tres pazos catalogados en Galicia busca nuevo comprador
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
En solo tres años, el número de estos edificios registrados por Patrimonio ha aumentado desde los 800 hasta los 958. También son más los que están a la venta: de 250 a 34028 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Los pazos vuelven a estar de moda y los datos lo avalan: desde que hay registros, nunca ha habido tantos edificios a la venta como ahora. Desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) confirman