Tres años de la tragedia del bus: «Los seguros son crueles con las familias»
PONTEVEDRA / LA VOZ
GALICIA
La madre y los hermanos de una de las siete víctimas del accidente de Nochebuena en el Lérez denuncian que se sienten «tratados como ganado»24 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Han pasado tres años desde la Nochebuena lluviosa que se fundió en negro en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, donde un autobús cayó al río Lérez dejando un saldo de siete víctimas mortales. Decenas de