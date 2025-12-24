Tres años de la tragedia del bus: «Los seguros son crueles con las familias»

Decenas de ramos de coloridas flores recuerdan, en el puente de Pedre sobre el Lérez, la tragedia de la Nochebuena del 2022. ADRIÁN BAÚLDE

Han pasado tres años desde la Nochebuena lluviosa que se fundió en negro en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, donde un autobús cayó al río Lérez dejando un saldo de siete víctimas mortales. Decenas de