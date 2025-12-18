El BNG expulsa a un concejal de Moraña acusado de violencia machista

Imagen de una protesta contra la violencia machista. CEDIDA

La ejecutiva del BNG ha decidido la expulsión del concejal de Moraña Rubén Fernández Monteagudo por causa de una acusación de violencia machista de la que la dirección nacionalista tuvo conocimiento el domingo. La denuncia fue comunicada por una persona del entorno personal de la víctima.

El Bloque asegura que decidió actuar de forma inmediata y que, de forma unánime, comunicó la suspensión de militancia, que acompañó de la solicitud de dimisión y devolución de su acta como concejal en la localidad de Moraña. En el momento de los hechos, explica el BNG, Rubén Fernández no tenía ningún cargo ni responsabilidad política alguna dentro de la organización.

La formación liderada por Pontón asegura que se ha puesto en contacto con la víctima para trasladarle el total y rotundo apoyo del BNG, y para expresarle su disposición a asumir sus indicaciones a la hora de la comunicación pública de este asunto que, en lo posible, serían asumidas en aras de proteger su derecho a la intimidad y privacidad.

El Bloque explica que ha tomado la decisión a pesar de no haber recibido denuncia formal a través del canal interno habilitado por la organización. Según la dirección nacionalista, esta llegó verbalmente por una persona del entorno de la víctima y fue lo que hizo que se tomasen medidas.

«O BNG reafírmase na defensa dunha política de tolerancia cero coa violencia machista, veña de onde veña e sexa quen sexa a persoa acusada, e anima a calquera vítima de violencia de xénero a denunciar, sucederan cando sucederan os feitos, porque ningún caso debe quedar impune», ha explicado la organización en un comunicado.

La formación nacionalista ha revelado que cuenta con un protocolo contra las violencias machistas en vigor desde el 2021, a través del cual cualquier militante puede presentar una denuncia, protocolo que está a disposición pública en la portada de la web de la organización, que fue remitida por correo a toda la militancia, remisión que además se hace de manera periódica para asegurar su difusión, y protocolo que está en lugar destacado en todas las sedes del BNG. Hasta ahora, ese protocolo no se había activado nunca.

La formación nacionalista revela que, además, cuenta con un canal de denuncias, en este caso abierto a cualquier persona, militante o no, en la que pueden formalizar denuncias de cualquier asunto, incluido también el de la violencia de género.

Marcos Suárez, portavoz municipal del BNG en Moraña, se refirió este jueves a la expulsión de su compañero Rubén Fernández Monteagudo tras conocerse una denuncia de violencia machista contra él. «Estou abraiado. Acábome de enterar pola miña responsable comarcal hai nada. Remítome ao comunicado da executiva, que actuou con celeridade». El portavoz municipal del Bloque de Moraña confía en que Rubén Fernández entregue su acta de concejal. «Sempre hai que estar do lado das vítimas, para iso temos un protocolo. Estamos abraiados, este tema levouse desde Santiago e non sabemos nada», expuso a La Voz. Rubén Fernández había sido responsable local del BNG en una etapa anterior, pero actualmente solo tenía el cargo de concejal.

Rubén Fernández aseguró esta tarde a la delegación de La Voz en Pontevedra: «Non teño constancia de ningunha denuncia en ningún tipo de instancia por escrito».