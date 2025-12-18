Javier Ares: «Bart Simpson tiene unas altas capacidades de libro»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
Cuando le comunicaron que sus hijos tenían altas capacidades, este catedrático de Piano indagó sobre las diferentes caras de esta realidad; y desde hace cinco años ejerce como presidente de la Asociación de Altas Capacidades de Galicia18 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
A Javier Ares, catedrático de Piano, la vida le sorprendió cuando le comunicaron que sus hijos tenían altas capacidades. «Descubrí entonces que las altas capacidades tienen su cara B, no todo es color de rosa