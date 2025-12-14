Una jerarquía judicial con mayoría femenina
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Tres de las cuatro audiencias provinciales de Galicia están presididas por mujeres, dos de ellas por primera vez; es un caso excepcional en España, donde ellas solo representan el 30 % de los cargos14 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Cualquier cosa menos un aterrizaje suave. Así describen los cuatro presidentes de las audiencias provinciales de Galicia su llegada, reciente, a esta cúpula judicial, y en un momento clave, ante la ley que culminará la