Una jerarquía judicial con mayoría femenina

Sara Pérez Peral
sara pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

MARCOS MÍGUEZ

Tres de las cuatro audiencias provinciales de Galicia están presididas por mujeres, dos de ellas por primera vez; es un caso excepcional en España, donde ellas solo representan el 30 % de los cargos

14 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Cualquier cosa menos un aterrizaje suave. Así describen los cuatro presidentes de las audiencias provinciales de Galicia su llegada, reciente, a esta cúpula judicial, y en un momento clave, ante la ley que culminará la

