Proponen incluir en el Catálogo de Bens Culturais no Litoral 107 inmuebles más

El faro principal de las Cíes tendrá protección estructural Oscar Vázquez

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, puso este jueves como ejemplo del interés institucional y social por la protección del patrimonio de la costa que el 66 % de las alegaciones presentadas al Catálogo de Bens Culturais no Litoral de Galicia propongan la inclusión de nuevos elementos. La conselleira indicó que de las 161 propuestas recibidas en el período de exposición pública, dos de cada tres (107) se referían a inmuebles que no están recogidos en el documento, lo que muestra el elevado interés de la ciudadanía por preservar y poner en valor los elementos patrimoniales de la costa gallega. En concreto, se recibieron sugerencias de 15 ayuntamientos, 14 asociaciones y entidades, 7 empresas y más de un centenar de particulares.

Una vez evaluadas las alegaciones, explicó Ángeles Vázquez que el documento final será una herramienta clave para recuperar edificaciones de especial valor arquitectónico, cultural o histórico. En el documento que se sometió a exposición pública se recogen 1.582 elementos con esas características, de los que algo más de la mitad pertenecen a las categorías de bienes arquitectónicos o industriales, por lo que podrían tener otros usos a futuro compatibles con su conservación y protección.

En Vigo, por ejemplo, hay identificados 56 elementos entre yacimientos arqueológicos, faros —como el de las Cíes—, molinos, antiguas fábricas y otros inmuebles de carácter industrial.

Dudas de la oposición

La directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula María Uría Traba, defendió la agenda de la Xunta con la ley del litoral ante una oposición —BNG y PSdeG— que muestra sus dudas y desconfianza sobre los planes del Gobierno gallego para proteger las zonas costeras. La diputada del PSdeG, Paloma Castro, alertó de que la ley «abre as portas a usos impropios, a intereses económicos e a reducir os estándares ambientais». El nacionalista Luis Bará planteó sospechas sobre los intereses tras la catalogación de un millar y medio de bienes costeros, «edificios que nalgúns casos poderían ser convertidos en hoteis con subvencións públicas».