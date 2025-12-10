La Xunta destina más de un millón de euros para los gastos de los abogados y procuradores del turno de oficio

Palacio de Justicia de A Coruña, sede del TSXG. Marcos Miguez

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la cantidad destinada por la Xunta para atender los gastos derivados del funcionamiento operativo de los servicios colegiales que realizan la asistencia jurídica gratuita, que se fija en un 8 % del importe total certificado en el 2024 por los colegios de abogados y de procuradores de la comunidad en concepto de asistencia letrada y defensa, lo que supone más de 1,1 millones de euros.

A este importe se sumarán las órdenes de compensación a ambos colectivos en el ámbito del turno de oficio, que en el 2026 cuenta con un presupuesto de 18,5 millones de euros. Esta cifra representa una subida del 20 % con respecto a la cuantía de este año. En este marco de acción, «cabe lembrar que Galicia é referente en asistencia xurídica gratuíta grazas á vontade de diálogo que a Xunta mantén cos profesionais da avogacía e a procuradoría», explicó la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Este sistema de compensación se efectúa de conformidad con el decreto del 2008, por el que se aprueba el reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, modificado con posterioridad en el 2012 y el 2017. En el mismo, se recoge que la consellería competente asumirá anualmente las cantidades que deberán percibir los colegios de los profesionales para atender los gastos derivados del funcionamiento de la infraestructura colegial, que requieren los servicios de asistencia jurídica.

«A Administración autonómica vén introducindo nos últimos anos melloras na xestión deste servizo, que considera fundamental para garantir a igualdade de condicións de toda a cidadanía no acceso á Xustiza», detalló la Xunta, y añadió que Galicia es una de las comunidades más ágiles en su pago e incluye conceptos que no se recogen en la normativa estatal, mediante convenio.