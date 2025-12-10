Galicia, Castilla y León y Asturias piden al Gobierno valentía para rescatar la AP-9 y la AP-66

Imagen de archivo de la AP-9 PACO RODRÍGUEZ

Evidenciando la existencia de un frente común en torno a la misma causa, los gobiernos de Galicia, Castilla y León y Asturias reclamaron ayer en Santiago que el Gobierno sea «valiente» y apruebe el rescate de las autopistas AP-9 y AP-66. En una reunión organizada por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), los tres Ejecutivos autonómicos coincidieron en que el rescate de ambas autopistas es una decisión «compleja, pero ineludible» —en palabras del consejero castellanoleonés de Movilidad, José Luis Sanz— y apelaron al Gobierno central a que siga el dictamen que la Comisión Europa emitió en julio.

En ese informe, que sigue en proceso de alegaciones y a la espera de una resolución definitiva, Bruselas consideró irregulares las prórrogas que aprobó en el 2000 el gobierno del popular José María Aznar y que extendieron las concesiones hasta el 2047 en el caso de la autopista del Atlántico; y hasta el 2050 en la autopista que conecta León con Asturias. Si el Gobierno no responde a ese dictamen, avisó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, la Xunta estudiará «todos os cauces legais».

«O rescate da AP-9 non se esixe unicamente en beneficio propio; faise por todo o noroeste, por España e por un modelo de país onde todos os territorios teñan as mesmas posibilidades de avanzar», añadió la conselleira, que recordó el bloqueo constante que ha sufrido en el Congreso el debate sobre la transferencia de la autopista y subrayó que la Xunta no obtuvo respuesta a sus reiteradas peticiones para reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

«No quisiéramos distraer con diatribas jurídicas una decisión política», ha añadido Sanz, que considera que una vía para lograr esta gratuidad es la judicial, en la que «previsiblemente acabe todo»; y otra es la política, con la iniciativa del Gobierno. A su juicio, los peajes deben levantarse porque, de lo contrario, los ciudadanos estarían soportando «un coste acumulado» que no sufren los de otras regiones.

En representación de Asturias, el consejero de Movilidad, Alejandro Jesús Calvo, recordó que su Gobierno ya inició en noviembre una acción de nulidad para que se declare nulo de pleno derecho la prórroga de la AP-66 hasta el 2050 y apeló a la cooperación institucional para conseguir el rescate.