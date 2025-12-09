Cuatro de los cinco hospitalizados por el incendio mortal de Palas de Rei ya han recibido el alta

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

El incendio se produjo en una vivienda unifamiliar de la parroquia de A Graña, en Palas de Rei
Una mujer de origen ecuatoriano y 51 años, familiar de la esposa del dueño de la vivienda, murió asfixiada por el humo a primera hora de este lunes

09 dic 2025 . Actualizado a las 12:52 h.

El incendio en el que murió una mujer de 51 años en Palas de Rei este lunes dejó también a cinco personas hospitalizadas, todas por inhalación de humo. El fuego, presuntamente causado por un cortocircuito

