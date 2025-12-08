Piden seis años de cárcel por estafar más de 80.000 euros a una mujer con datos bancarios

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en una imagen de archivo. CAPOTILLO

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará hoy a un acusado de estafar más de 80.000 euros a una mujer de 76 años tras hacerse con su tarjeta y sus datos bancarios, que utilizó para sustraerle el dinero con el que cometió la estafa. Los hechos habrían ocurrido a partir de marzo del 2020 y la Fiscalía solicita para el hombre hasta seis años de prisión como supuesto autor de un delito continuado de estafa agravada.

En su escrito de acusación, el ministerio público asegura que el varón, «movido pola intención de obter un ilícito e inmediato enriquecemento patrimonial», se hizo con los datos de la tarjeta y de la banca electrónica de la víctima. A partir de ahí, habría efectuado diversos traspasos de dinero a su cuenta y a la de terceras personas en concepto de «donacións», sin que el resto de individuos supiesen el empleo fraudulento que realizaba con sus datos.

Según explican las diligencias previas del caso, las operaciones que el acusado efectuó desde la cuenta bancaria de la víctima fueron de cuantías diversas. Algunas de ellas se situaron por debajo del millar de euros, pero en varias ocasiones llegó a sustraer indebidamente, de una sola vez, 3.500, 6.400 y hasta 10.000 euros, que envió a su cuenta bancaria y a las de otras personas de su entorno.

Sumando todas esas operaciones fraudulentas, el encausado habría hecho suyos casi 80.000 euros de las cuentas, tarjetas y productos bancarios de la perjudicada. Pero sus artimañas no terminaron ahí. En septiembre del 2020, según data el escrito de la Fiscalía, el acusado consiguió 12.000 euros provenientes de transferencias que le efectuó la perjudicada.

Fingió las negociaciones

El acusado se puso en contacto con ella y la convenció de que, con ese dinero, negociaría por toda España la venta de su colección de libros, que un perito valoró en 3.960 euros y que no fue recuperada durante la investigación. Ahora, la víctima de la estafa reclama por los perjuicios causados y por los efectos y bienes no recuperados. «Finxiu durante varios días que viaxaba por certas localidades de España e contactaba con posibles compradores», asegura el escrito de calificación, que detalla cómo el encausado consiguió que la víctima transfiriese el dinero convencida de que lo hacía «co fin de perfeccionar tales contratos». Por todo ello, la Fiscalía solicita para el hombre una pena de 6 años de cárcel como autor de un delito continuado de estafa agravada. También tendrá que pagar una multa de 5.400 euros, y devolver a la víctima los más de 92.000 euros que estafó.