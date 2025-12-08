Los cuentos de las cuentas

La aprobación de los presupuestos encara su recta final sin la aprobación de enmiendas en un contexto en el que la Xunta defiende los orzamentos como garantía de estabilidad, mientras la oposición echa falta mayor ambición para transformar Galicia08 dic 2025 . Actualizado a las 19:18 h.
Un año más, Galicia enfila la recta final para la aprobación de unos nuevos presupuestos autonómicos. La Comisión de Economía del Parlamento gallego se reúne este martes para elaborar el dictamen previo a la votación