El sector de los VTC acusa a la Xunta de retrasar la entrega de nuevas licencias
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Mobilidade solo ha concedido una en dos meses y dice que se siguen los cauces habituales; empresas y autónomos denuncian prejuicios económicos06 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La acelerada expansión que los vehículos de alquiler con conductor (VTC) han experimentado este año en Galicia parece haberse frenado. Y no por cuestiones inherentes al sector, que denuncia que la Xunta está retrasando la concesión