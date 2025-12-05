El sector de los VTC acusa a la Xunta de retrasar la entrega de nuevas licencias

JORGE NOYA

Un vehículo con servicio VTC, tras dejar a dos pasajeras en una calle de A Coruña.
Un vehículo con servicio VTC, tras dejar a dos pasajeras en una calle de A Coruña. MARCOS MIGUEZ

Mobilidade solo ha concedido una en dos meses y dice que se siguen los cauces habituales; empresas y autónomos denuncian prejuicios económicos

06 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La acelerada expansión que los vehículos de alquiler con conductor (VTC) han experimentado este año en Galicia parece haberse frenado. Y no por cuestiones inherentes al sector, que denuncia que la Xunta está retrasando la concesión

