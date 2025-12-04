Una concejala del Ayuntamiento de Lugo deja sus funciones y abre una crisis en el gobierno local

La concejala María Reigosa junto al alcalde, Miguel Fernández, el día de su toma de posesión, el pasado mes de octubre Óscar Cela

El Concello de Lugo afronta una nueva y profunda crisis en un mandato convulso en el que ya se han sucedido tres alcaldes y varios cambios en la corporación. María Reigosa, que tomó posesión como concejala el pasado 30 de octubre en sustitución de Pablo Permuy —que falleció el 25 de septiembre— ha renunciado al área de gobierno (Cohesión Territorial) que le había asignado el alcalde, Miguel Fernández, y a su dedicación económica.

Todo indica que Reigosa podría abandonar, por tanto, el grupo municipal del PSOE y pasar a ser concejala no adscrita, lo que cambiaría el equilibrio de fuerzas en la corporación. Hasta el momento, los socialistas, con ocho actas, y el BNG, con cinco, conforman una mayoría absoluta frente a la oposición del PP, en la que Elena Candia lidera un grupo con doce ediles. Si, como todo apunta, Reigosa abandona la disciplina de voto del bipartito, abrirá un nuevo e incierto escenario para lo que queda de mandato.

Otra derivada de la decisión de Reigosa será que el bipartito deberá redistribuir de nuevo responsabilidades, ya que como mínimo el regidor Miguel Fernández tendrá que reasignar el área que ahora queda vacía. Por el momento la concejala no ha renunciado al acta ni a la militancia en el PSOE, pero no se descartan nuevos movimientos, según anticipan fuentes municipales.

La decisión de la concejala de Cohesión Territorial se produce tras varios desencuentros con el alcalde. En primer lugar, Reigosa no quería el área que le asignaron, además considera que no le han dado medios para atenderla y tampoco está de acuerdo con las decisiones del equipo de Gobierno. Tras varias discusiones con Fernández e incluso alguna carta de por medio, el problema no se ha resuelto y por ello ha decidido dar un paso al frente y hacer firme esta renuncia.

María Reigosa (Madrid, 1975) es ingeniera de caminos y es una de las mujeres de confianza de Lara Méndez. Ocupó el puesto 11 en la lista del PSOE que lideró Méndez en 2023 y lleva dos décadas militando en el PSOE. Fue Valentín González Formoso la que la escogió para su ejecutiva del PSdeG como secretaria de Infraestructuras e Territorio. En el 2022 empezó a formar parte del comité provincial del PSOE liderado por José Tomé.