Abierto el plazo para acceder a la FP acelerada, de seis meses de duración
GALICIA
Hay formaciones en ciclos básicos, medios y superiores en las cuatro provincias03 dic 2025 . Actualizado a las 14:07 h.
Hasta el día 18 de este mes hay tiempo para inscribirse en alguno de los ciclos de FP acelerada que se desarrollarán desde finales de enero a julio en alguno de los 16 centros integrados gallegos. Hay 506 plazas disponibles repartidas en 23 titulaciones.
La FP acelerada consiste en una formación puntual de seis meses de duración que conlleva una certificación profesional que abre las puertas al mercado laboral. Después se puede completar con otras formaciones para conseguir un ciclo entero. Con este sistema ganan todos, según explicó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez: «As persoas dispoñen dunha vía rápida de formación para ao acceso ao mercado laboral e ademais as empresas teñen un aceso máis áxil a persoal cualificado, sobre todo naqueles sectores onde hai máis demanda».
La primera edición comenzó en septiembre y la hay en los tres niveles de la FP (básico, medio y superior) y en las cuatro provincias. Fueron 153 alumnos que terminan su formación teórica ahora y después empezarán el trabajo en las empresas.
Grado básico
- CIFP Carlos Oroza (Pontevedra): Venda en panadaría e pastelaría
- CIFP de Vilamarín (Vilamarín): Actividades básicas do departamento de pisos
- CIFP Fontecarmoa (Vilagarcía): Actividades auxiliares de almacenaxe
- CIFP Montecelo (Pontevedra): Operacións auxiliares e/ou básicas referentes ao mantemento e a reparación de vehículos automóbiles na área de carrozaría
Grado medio
- CIFP As Mercedes (Lugo): Mantemento do motor de combustión interna e os seus sistemas auxiliares referente aos vehículos automóbiles
- CIFP As Mercedes (Lugo): Preparación, protección e embelecemento de superficies de carrozarías
- CIFP Carlos Oroza (Pontevedra): Servizos en restaurante
- CIFP Compostela (Santiago): Servizos en restaurante
- CIFP Compostela (Santiago): Montaxe de instalacións de tubaxes e construcións e carpintaría metálica
- CIFP Ferrolterra (Ferrol): Fabricación de tubaxes e construcións e carpintaría metálica
- CIFP Ferrolterra (Ferrol): Montaxe de instalacións de tubaxes e construcións e carpintaría metálica
- CIFP Fraga do Eume (Pontedeume): Repostaría en restauración
- CIFP Manuel Antonio (Vigo): Servizos en bar e cafetaría
- CIFP Paseo das Pontes (A Coruña): Servizos en restaurante
- CIFP Porta da Auga (Ribadeo): Preparación, protección e embelecemento de superficies de carrozarías
- CIFP Someso (A Coruña): Cubertas e impermeabilizacións
- CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo): Mantemento dos sistemas de forza e trens de rodaxe referente a vehículos automóbiles
- CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo): Preparación, protección e embelecemento de superficies de carrozarías
Grado superior
- CIFP A Farixa (Ourense): Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicas
- CIFP A Farixa (Ourense): Organización e proxectos de instalacións solares térmica
- CIFP Coroso (Ribeira): Control de calidade na industria alimentaria
- CIFP Coroso (Ribeira): Xestión loxística e comercial na industria alimentaria
- CIFP Someso: Planificación e supervisión da área de carrozaría de vehículos automóbiles