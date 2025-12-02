Remedios Sánchez se acoge a su derecho a no declarar por el crimen de Monelos, en A Coruña

Remedios Sánchez entrando en el furgón de la Guardia Civil tras negarse este martes a declarar CESAR QUIAN

Remedios Sánchez, conocida como Reme y por asesinar a mujeres mayores vulnerables en Cataluña, se ha acogido a su derecho a no declarar como presunta responsable del homicidio o muerte violenta de una nonagenaria que fue localizada sin vida en un piso del barrio de Monelos, en A Coruña el día 3 de octubre. Este martes ha sido citada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña para prestar declaración, según ha detallado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Remedios Sánchez fue trasladada desde la cárcel de Teixeiro y a la declaración han asistido la Fiscalía; la acusación particular, ejercida por la familia de la fallecida; y la defensa.

La magistrada no ha solicitado medidas cautelares ante la actual situación penitenciaria de la investigada y el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña continúa con la investigación de los hechos. Remedios Sánchez Sánchez, natural de Galicia pero se mudó a Cataluña para trabajar, fue condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona por matar a tres ancianas, tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto. La sentencia la condenó también al pago de indemnizaciones a familiares de las víctimas, mientras que la absolvió de otro delito de asesinato en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar entre junio y julio del 2006 en Barcelona, unos asesinatos calificados entonces como «especialmente violentos» y sin capacidad de defensa de las fallecidas. Todas las víctimas, según recogió el fallo, eran ancianas especialmente vulnerables, aprovechándose la procesada de su ingenuidad para acceder a sus domicilios.