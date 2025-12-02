El INE confirma que Santiago y Lugo superan, por fin, la barrera de los 100.000 habitantes

Imagen del parque de La Alameda, en Santiago XOAN A. SOLER

Faltaba que el Instituto Nacional de Estadística lo confirmara. En junio del año pasado, Santiago y Lugo se adelantaron a través de sus padrones municipales y anunciaron el hito: habían logrado 100.384 y 100.060 vecinos, respectivamente. Una cifra que, más allá de la anécdota, permite a ambos concellos un mayor financiamiento público, más personal, mejores servicios y, a su vez, aumentar de 25 a 27 los concejales que se elegirán en las elecciones del próximo 2027. Quince meses más tarde, el INE ha confirmado la noticia gracias a los datos extraídos el 1 de enero del 2025: Lugo tiene 100.071 y, Santiago, 100.842.

La capital gallega llevaba décadas con la ilusión de superar esa barrera. En el año 1996, a los 93.000 habitantes de la ciudad compostelana se les pusieron los dientes largos con los seis dígitos, pero tuvieron que pasar 28 años para que pudieran hincarle el diente a la cifra. Las expectativas aumentaron en la década del 2000 al 2010. El propio alcalde de Santiago, por aquel entonces Xosé Antonio Sánchez Bugallo, declaró en el 2002 que superar esa barrera era una posibilidad que «se irá consiguindo ó longo desta década». Tan solo erró 22 años.

El crecimiento en Santiago fue exponencial durante el último lustro. En el 2021, la ciudad contaba con 97.798 personas y, tras la pandemia, entre el 2022 y el 2023, la cifra se estancó en 98.058 y 98.716, respectivamente, según indica el INE. En el 2024, la cifra se infló gracias a 775 vecinos hasta alcanzar las 99.491 y, este año, por fin cortaron el lazo con 100.842.

Lugo, que contaba con 27.000 habitantes a principios del siglo XX, alcanzó en el 2021 la cifra 97.514 personas. En el 2022 descendió su población hasta llegar a los 97.182, pero repuntó en el 2023 con 98.189. En el 2024 alcanzó las 99.365 y, al fin, este año, alcanzaron los 100.071.

Estas ciudades forman parte de los 122 concellos que han experimentado un aumento poblacional durante el año pasado. Gracias, principalmente, al número de extranjeros. Pontevedra, por otro lado, es la única provincia gallega que perdió habitantes el año pasado. En total, 51. A Coruña representa la otra cara de la moneda con un crecimiento de 7.000 personas.

Aumentan los extranjeros

Debido al aumento de foráneos, toda Galicia sumó el año pasado 8.908 personas, que aumentaron su población a 2.714.741 residentes, según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este martes. En la actualidad, un total de 174.494 extranjeros habitan en la comunidad: exactamente 19.213 personas más que en el 2023 y 60.000 más que en el 2020. Mientras, la población española continúa descendiendo, con 10.000 personas menos que hace dos años y 44.000 menos que hace cinco. En el resto del país, por otro lado, crecen.

Esta tendencia, teniendo en cuenta datos de principios de octubre de este año que cifraban la población gallega en 2.726.314 personas, continúa en aumento. Hay 14.652 habitantes más que el año anterior, también debido a la proliferación de extranjeros. En total, hay 1.306.827 hombres y 1.407.914 mujeres según los datos de principios de enero de este 2025.

Sin embargo, en España, el número de personas aumentó en 508.602 habitantes durante el año pasado y alcanzó el récord de 49.128.297 personas el 1 de enero de este curso. El motivo se debe también sobre todo a los extranjeros, cuyo número creció en 409.689, hasta alcanzar la cifra, también récord, de 6.911.971.