Cien años del crimen que revolucionó Corme y que tardó más de tres décadas en resolverse
CARBALLO / LA VOZ
GALICIA
El asesinato de María del Carmen Sanmillán se resolvió en 1959 con la detención de los tres implicados: su marido, la amante y una amiga03 dic 2025 . Actualizado a las 11:13 h.
María del Carmen Sanmillán tenía 3 años cuando llegó a Corme procedente de un hospicio. Había sido adoptada por Francisco Cousillas y María Ferreiro Centeno, un matrimonio con una situación económica holgada que había emigrado