Cien años del crimen que revolucionó Corme y que tardó más de tres décadas en resolverse

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

Heitor Cruz y su mujer, Alma Figueroa. Él es el bisnieto de Carmen Sanmillán, su último descendiente.
Heitor Cruz y su mujer, Alma Figueroa. Él es el bisnieto de Carmen Sanmillán, su último descendiente. BASILIO BELLO

El asesinato de María del Carmen Sanmillán se resolvió en 1959 con la detención de los tres implicados: su marido, la amante y una amiga

03 dic 2025 . Actualizado a las 11:13 h.

María del Carmen Sanmillán tenía 3 años cuando llegó a Corme procedente de un hospicio. Había sido adoptada por Francisco Cousillas y María Ferreiro Centeno, un matrimonio con una situación económica holgada que había emigrado

