El BNG acusa a la Xunta de ocultar información sobre el estado de las residencias de mayores y reclama transparencia

Olalla Rodil, portavoz de Política Social del BNG, acusó a la Xunta de ocultar al Parlamento las actas e informes de inspección de las residencias de mayores clausuradas en Amoeiro, Xinzo de Limia y en Monforte. Esos lugares fueron denunciados durante años por familiares, usuarios y trabajadores debido a sus incumplimientos. Ante lo que considera una falta de transparencia, Rodil propuso soluciones como hacer públicas y accesibles las actas de inspecciones ordinarias o que sean las propias residencias las que cuelguen un cartel con la puntuación obtenida tras sus registros.

«Non pode ser que neste país pechen dúas residencias de maiores nas que había persoas desnutridas e sen asear e que non se permita coñecer o que viron os inspectores de Política Social neses centros», criticó la portavoz. «É evidente que o PP está a ocultar e manipular información e que protexe máis ás empresas ca aos dereitos das persoas usuarias», afirmó.

Rodil señaló al Gobierno gallego también por remitir al Bloque información falsa. Sostiene que hay una discordancia entre los datos que sostuvo el Gobierno gallego con los que presentaron los propios nacionalistas. La Xunta mostró que, entre el 2017 y el 2020, se realizaron 757 visitas, se iniciaron 38 expedientes y se impusieron 16 sanciones firmes. Sin embargo, el BNG cifró las inspecciones en 1.144 y compartió que hubo 39 sanciones firmes en el mismo período de tiempo. «É un mercado de cifras», dijo Rodil. «Detrás disto hai toda unha serie de artimañas por parte do PP para ocultar o que está a ocorrer nas residencias de maiores de Galicia».

Soluciones

Rodil subió a la palestra unas propuestas para «dar luz onde o PP só quere impor sombra» que el propio Bloque llevará al Pleno de esta semana mediante una moción. En primer lugar, el BNG demandará que se remitan de forma inmediata las actas y los informes de inspección de las residencias de Amoeiro (inspeccionada el pasado 8 de septiembre por Política Social y cerrada el 2 de octubre tras una inspección de trabajo) y de Xinzo de Limia.

Como segunda medida, propone que las actas de las inspecciones ordinarias sean públicas y accesibles por ley a través del Portal de Transparencia da Xunta, siguiendo un sistema parecido al que emplea la Comunidad Foral de Navarra.

En tercer y último lugar, los nacionalistas demandaron que cada residencia —ya sea pública o privada— cuelgue en sus puertas un documento que resuma la puntuación obtenida en las inspecciones en materias «tan importantes e sensibles» como el cumplimiento de los ratios de personal, la alimentación nutritiva y saludable o la existencia de apoyos para la vida diaria y la atención especializada de personas con enfermedades neurodegenerativas, como el sistema que sigue Alemania.

Al final, la portavoz instó a la Consellería de Política Social a que vele por el bienestar de los usuarios de la residencia de As Gándaras de Lugo, gestionada en su totalidad por la Administración gallega donde, como denunció, no se garantizan los derechos básicos ni la intimidad de las personas mientras se realizan obras de reforma. «Que unha persoa estea nunha residencia de maiores non a converte nun moble, nin desaparece a súa autonomía, nin a súa intimidade nin os seus dereitos fundamentais», lamentó.