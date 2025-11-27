El Gobierno trabaja para que continúen los auxiliares de conversación «garantizando su seguridad jurídica»

Imagen de archivo de las auxiliares de conversación Laura González y Elizabeth Pryor, en Ferrol. JOSE PARDO

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha asegurado que «continuará trabajando» para «afianzar la continuidad» del Programa de Auxiliares de Conversación en España. Así lo ha trasladado la Delegación del Gobierno, en contraposición a las críticas de la Xunta y ha asegurado que Educación garantizará «su seguridad jurídica y extendiendo sus beneficios educativos y culturales».

Estos auxiliares participan en una iniciativa internacional encargada de promover el intercambio educativo, lingüístico y cultural que, como remarcó el Gobierno, «viene desarrollándose a través de acuerdos internacionales con más de 30 países». Sus tareas consisten en apoyar, siempre en presencia del profesorado, las lenguas extranjeras en los centros, centrándose en la práctica oral y en la difusión de la cultura y civilización del país de origen.

Además, entre sus prestaciones, estos trabajadores registran grabaciones en su lengua para que los profesores de idiomas las utilicen como ejemplo del habla de un nativo e incluso pueden llegar a formar al propio profesorado. Gracias a su labor, estos auxiliares favorecen el plurilingüismo y contribuyen a mejorar el nivel de comprensión y expresión de lenguas extranjeras.

Sin embargo, la Xunta aseguró que el propio Ejecutivo reconoció la inseguridad jurídica formada en este programa por lo que el Gobierno gallego califica de «descoordinación» la relación entre ministerios de Trabajo y Educación.

A través de un comunicado, la Xunta explicó que el pasado miércoles llevó a la Comisión General de Educación «el problema creado alrededor del programa de auxiliares de conversación y el anteproyecto de ley de reducción de ratios», dos asuntos de «máxima importancia para la enseñanza de la comunidad y que censura que el Gobierno central obvió en el orden del día». Una problemática que, sostienen, deriva de que el Ministerio de Trabajo está cuestionando las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación para estas personas, exigiéndoles un contrato laboral en el régimen de la Seguridad Social, cuando estos auxiliares están definidos como personas que participan en un intercambio cultural.

Ante las quejas mostradas en Galicia, la Xunta asegura que desde el Ministerio de Educación afirmaron en el transcurso de la reunión del pasado miércoles que «ya están buscando fórmulas para lograr la necesaria seguridad jurídica, admitiendo por tanto que existe una inseguridad como consecuencia de la descoordinación de dos ministerios».