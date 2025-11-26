La DGT y las ciudades apuestan por el coche compartido y el alquiler por horas frente a su uso individual

La DGT y las ciudades analizarán el impacto de las zonas de bajas emisiones. CESAR QUIAN

La supervisión del funcionamiento de las zonas de bajas emisiones implantadas ya en muchas ciudades, la ciberseguridad y la protección de datos en el ámbito del tráfico son tres de los asuntos que se van a analizar este jueves y viernes en Badajoz. La ciudad extremeña acogerá la octava edición del Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible, que organizan la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el que se pondrá el foco en la innovación y los avances tecnológicos como principales protagonistas del encuentro, que tiene como lema «Transformando la movilidad desde lo local». En Badajoz se darán cita más de doscientos especialistas y técnicos en seguridad vial y movilidad de la DGT, de ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y de la Administración General del Estado, además de expertos y representantes de empresas y entidades del ámbito académico y de asociaciones ciudadanas.

En el encuentro también se reflexionará sobre el impacto de la electrificación del parque móvil en la configuración del espacio urbano y la convivencia vial. Se trata de poner el foco en los distintos modos de transporte y en la importancia de diseñar entornos urbanos que den prioridad a la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida, con medidas como el calmado del tráfico, el rediseño de las calles y la planificación urbana desde el principio de proximidad. En ese rediseño se prestará especial atención a los mayores, a los niños y a las personas con movilidad reducida. La planificación de las ciudades también deberá tener en cuenta los efectos del cambio climático.

El impacto de las nuevas formas de movilidad en la actividad económica y en el turismo forma parte de otro eje de trabajo de los participantes en el encuentro que organizan la DGT y la FEMP, que abordarán aspectos referidos a la distribución urbana de mercancías y el reto de la última milla, la seguridad de los repartidores y la planificación de zonas de carga y descarga, así como la integración de la movilidad turística en la vida cotidiana de las ciudades, el impacto de las autocaravanas y la regulación de los vehículos turísticos con el fin de compatibilizar el desarrollo económico con la seguridad y la sostenibilidad urbana. El encuentro de Badajoz también servirá para analizar la evolución cultural hacia un modelo de movilidad compartida, conectada y responsable. Los participantes en esta cita de seguridad vial estudiarán la puesta en marcha de alternativas al uso individual del coche, como el uso compartido, el alquiler de vehículos por horas o minutos y el transporte a demanda.

Desde la DGT destacan que este tipo de encuentros contribuyen a fortalecer el papel de los municipios como agentes claves en la mejora de la seguridad vial y en la transformación de la movilidad urbana, «en un contexto de transición hacia ciudades más habitables, descarbonizadas y tecnológicamente avanzadas». Este encuentro servirá también para presentar de manera detallada la plataforma DGT 3.0, que permite compartir información en tiempo real entre vehículos e infraestructuras. Desde esa plataforma se gestionarán, entre otras, las incidencias relacionadas con las balizas de emergencia conectadas cuyo uso será obligatorio a partir del 1 de enero del 2026. En el congreso de Badajoz se expondrán todas las dudas existentes sobre el funcionamiento de estos sistemas de aviso que revolucionarán las emergencias en la carretera en España.