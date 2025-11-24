Los Franco desembolsarán 4.350 euros por el traslado de las estatuas del Maestro Mateo a Santiago

Imagen de las estatuas del Maestro Mateo. Xoan A. Soler

La familia Franco asumirá los gastos del traslado de las estatuas de Abraham e Isaac del Maestro Mateo desde el Pazo de Meirás —la que fue residencia de verano del dictador, en Sada— hasta la capital, tal y como confirmó la portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, recordando la aprobación del acuerdo al que se llegó con la representación procesal de la familia Franco para la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el 18 de junio de 2025, según la cual el Ayuntamiento recupera las esculturas. En total, la familia tendrá que desembolsar 4.350 euros.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, invitó a todo el mundo a acudir al Museo do Pobo Galego, donde se expondrán, calificándolo como «un día de celebración, de fiesta». En este contexto, en un mensaje en redes sociales del pasado 20 de noviembre —día en el que se conmemoraron los 50 años de la muerte del dictador—, la regidora compostelana aplaudía el regreso de las estatuas como «un acto de justicia histórica, de dignidad colectiva y de recuperación de patrimonio».

Asimismo, Sanmartín agradeció su trabajo a juristas, representantes de anteriores corporaciones y activistas de la memoria, entre otros, por lograr esta vuelta.