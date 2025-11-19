La estrategia contra el narco en la Costa da Morte suma una lancha con 20 años para vigilar ese litoral

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La patrullera Colimbo III, en un muelle de Vigo, en una imagen de archivo.
La patrullera Colimbo III, en un muelle de Vigo, en una imagen de archivo. M. Moralejo

El Gobierno vuelve a negar la necesidad de cualquier plan especial, como reclaman con urgencia jueces, fiscales y cuerpos policiales

20 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia no necesita nuevas medidas para blindar su segundo tramo de litoral más violado para la introducción de alijos de cocaína, la Costa da Morte. El Gobierno reitera que todo está bien, las patrulleras de

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Adelántate al Black Friday 18€/año Suscripción WEB Suscríbete