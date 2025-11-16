El lalinense Miguel Gulín, primero de España en una oposición de la Agencia Tributaria con 23 años
LALÍN / LA VOZ
Al joven le espera un trabajo de acción en una patrullera de Aduanas para combatir el contrabando y el blanqueo de capitales17 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Miguel Gulín Castro (Lalín, 2002) obtuvo la mejor nota de España en la oposición al cuerpo ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria en la modalidad de Navegación. Pese a haber