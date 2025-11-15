Rueda inicia en Meis el retiro con todo su equipo de gobierno

1/5 El presidente Alfonso Rueda en el centro con los conselleiros. De izquierda a derecha, María Jesús Lorenzana, María José Gómez, Román Rodríguez, José López Campos, Diego Calvo, María M. Allegue, Antonio Gómez Caamaño, Ángeles Vázquez, José González, Fabiola García, Marta Villaverde y Miguel Corgos Martina Miser 2/5 De izquierda a derecha, Diego Calvo, María M. Allegue, Alfonso Rueda, Antonio Gómez Caamaño y Ángeles Vázquez. Martina Miser 3/5 El presidente Alfonso Rueda acompañado de su equipo de gobierno Martina Miser 4/5 El presidente Alfonso Rueda junto a los conselleiros. De izquierda a derecha, María M. Allegue, Marta Villaverde, Miguel Corgos, María José G ómez, Román Rodríguez, José González, Fabiola García, María Jesús Lorenzana, Antonio Gómez Caamaño, Diego Calvo, Ángeles Vázquez y José López Campos



Por segundo año consecutivo, Alfonso Rueda y su equipo de gobierno han recuperado los retiros que se hicieron célebres en la época de Manuel Fraga. Si en el 2024 fue el turno de Sober, el lugar elegido en esta ocasión ha sido la Pousada de Armenteira, en el concello pontevedrés de Meis, donde el jefe del Ejecutivo y sus conselleiros y conselleiras han empezado esta mañana una reunión de dos días que servirá para coordinar la acción de los distintos departamentos. El encuentro del Ejecutivo gallego en pleno se produce a solo unas semanas de que se aprueben los presupuestos de la comunidad, que este año superan los 14.000 millones de euros.

Los conselleiros y el presidente se reúnen durante todo este sábado de forma privada. En esta jornada, de la que apenas trasciende una foto de familia, los titulares de cada departamento explicarán sus principales iniciativas. Mañana domingo, el encuentro continuará y se producirá una intervención abierta del presidente para explicar el contenido de la reunión.

En el marco de este retiro en Meis, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha visitado esta mañana las instalaciones de la antigua sede de Conservera Gallega -fundada por la familia Lafuente en Poio- donde destacó la apuesta del Ejecutivo gallego por poner en valor el litoral de la comunidad y el rico patrimonio con el que cuenta. Con ese objetivo, destacó, la Xunta invertirá en 2026 alrededor de 2 millones de euros en habilitar el Camino del litoral, una senda que una a Galicia costera de norte a sur en la que la ciudadanía pueda conocer a fondo su riqueza cultural, arquitectónica o turística.