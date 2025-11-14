Un total de 17 concellos asumen la gestión de servicios en la costa

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro Ángel Víctor Torres oficializaron en Santiago la transferencia de la gestión del litoral Sandra Alonso

Diez ayuntamientos de Pontevedra (Baiona, Cangas, O Grove, A Guarda, Marín, Nigrán, Sanxenxo, Vigo, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa) y siete de A Coruña (Cabanas, Dumbría, Miño, Oleiros, Porto do Son, Ribeira y Valdoviño) han decidido asumir la gestión de los permisos solicitados por terceros para desarrollar actividades de temporada en sus costas, según la edición de hoy viernes del Diario Oficial de Galicia. En el resto de los concellos será la Xunta la que se ocupe de esos trámites.

Los citados municipios asumen esas gestiones tras la transferencia a Galicia de la competencias de gestión del litoral el pasado 1 de julio. Según recoge el DOG, serán responsables de publicar los anuncios correspondientes para la presentación de ofertas a los servicios de temporada y ejecutar el resto de los trámites necesarios.

En los demás concellos, las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica de la Xunta a partir de las 12 horas del 17 de noviembre y hasta el 31 de diciembre del 2025. Es la primera vez que el Gobierno gallego tramita las solicitudes de los ayuntamientos, a raíz de la transferencia de las competenmcias estatales.