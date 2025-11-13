Recta final para la compra de balizas v16 homologadas: «Estamos desbordados»
REDACCIÓN / LA VOZ
Los establecimientos que las venden han detectado un aumento en la demanda a falta de poco más de un mes para que sean obligatorias. Si también vas rezagado, esto es lo que debes saber19 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Las balizas V16 homologadas pasarán a ser obligatorias para todos los vehículos a partir del día 1 de enero del 2026. Su incorporación a las normas de tráfico sustituirá a los dispositivos anteriores de preseñalización