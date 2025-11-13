Recta final para la compra de balizas v16 homologadas: «Estamos desbordados»

David, de Autorecambios Tambre, muestra dos modelos de balizas v16 homologadas. SANDRA ALONSO

Las balizas V16 homologadas pasarán a ser obligatorias para todos los vehículos a partir del día 1 de enero del 2026. Su incorporación a las normas de tráfico sustituirá a los dispositivos anteriores de preseñalización