Recta final para la compra de balizas v16 homologadas: «Estamos desbordados»

Miguel Cebrián REDACCIÓN / LA VOZ

David, de Autorecambios Tambre, muestra dos modelos de balizas v16 homologadas. SANDRA ALONSO

Los establecimientos que las venden han detectado un aumento en la demanda a falta de poco más de un mes para que sean obligatorias. Si también vas rezagado, esto es lo que debes saber

19 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Las balizas V16 homologadas pasarán a ser obligatorias para todos los vehículos a partir del día 1 de enero del 2026. Su incorporación a las normas de tráfico sustituirá a los dispositivos anteriores de preseñalización

