El grupo de trabajo de Medicina ratificará el preacuerdo de los rectores este jueves

Los tres rectores, en septiembre, en la inauguración oficial del curso universitario SANDRA ALONSO

Los tres rectores gallegos llegaron a un preacuerdo sobre la descentralización de Medicina el pasado jueves, pero el documento debe seguir varios trámites antes de ponerse manos a la obra. En junio se constituyó un grupo de trabajo en el que, además de los representantes de las universidades, están también presentes responsables del Sergas y la Secretaría Xeral de Universidades, el decano de la facultad y un miembro de cada una de las áreas sanitarias vinculadas (Santiago, Vigo y A Coruña). Este grupo de trabajo fue el que comenzó a trabajar en la descentralización, pero cuando las negociaciones se tensaron los rectores decidieron mantener encuentros al margen. Este jueves llevarán el documento acordado al grupo de trabajo, para concretar la versión definitiva.

Será en Vigo, ya que en todo este proceso el nexo ha sido la institución viguesa. No solo el rector, Manuel Reigosa, preside el grupo de trabajo, sino que ha mantenido la postura más equidistante en el conflicto. Con posterioridad los consellos de goberno de las tres universidades deberán dar el visto bueno a este acuerdo, ya que no hay que olvidar, como recordaron los rectores en la presentación del preacuerdo, «que este é un acordo da institución, non das persoas que ocupamos a reitoría», insistió Reigosa.

Una vez oficializado el consenso, las universidades tienen tres cursos académicos para redistribuir la docencia práctica y teórica del segundo ciclo de Medicina —cuarto, quinto y sexto curso—, una descentralización que comenzará en el 2026-2027 y deberá estar completada en el 2028-2029.