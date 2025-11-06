Investigadores y juristas critican la inoperancia de la actual estrategia contra el narcotráfico

De derecha a izquierda, Luis Uriarte, Juan Carlos Carballal, Manuel Couceiro, presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Antonio Duarte, Óscar Remacha y Jaime Gayá. Miguel Souto

Cualquier traficante que presenciara este jueves en A Estrada la ponencia impartida por cinco de las voces más autorizadas de la lucha contra el narcotráfico en España se frotaría las manos al quedar patente, más