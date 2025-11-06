Investigadores y juristas critican la inoperancia de la actual estrategia contra el narcotráfico

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO A ESTRADA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

De derecha a izquierda, Luis Uriarte, Juan Carlos Carballal, Manuel Couceiro, presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Antonio Duarte, Óscar Remacha y Jaime Gayá.
Los medios que faltan requieren más dinero en los presupuestos del Estado y la crisis institucional imposibilita acuerdos para los cambios legislativos, dicen en unas jornadas que se celebran en A Estrada

07 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Cualquier traficante que presenciara este jueves en A Estrada la ponencia impartida por cinco de las voces más autorizadas de la lucha contra el narcotráfico en España se frotaría las manos al quedar patente, más

