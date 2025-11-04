El narcosubmarino abordado por Portugal zarpó desde Venezuela y la coca iban a recogerla españoles

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El narcosubmarino abordado, en una imagen de la Marina portuguesa.
El narcosubmarino abordado, en una imagen de la Marina portuguesa.

Se desconoce por ahora la ubicación elegida en la Península para salir al encuentro de los 1.700 kilos de droga requisados

05 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El narcosubmarino interceptado en los últimos días en el Atlántico partió de Venezuela con 1.700 kilos de cocaína en su bodega. El país de origen coincide con la nacionalidad de al menos uno de los tripulantes

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete