La Diputación de Ourense contará el año que viene con 110,5 millones de presupuesto, un 5,11 % más

XOAN A. SOLER

El presidente de la Diputación de Ourense, el popular Luis Menor, ha pedido este lunes en el Parlamento gallego que, en un momento en el que se habla de la financiación autonómica, se aborde también la local, y ha solicitado más flexibilidad en las reglas fiscales para los municipios. El representante del PP, que ha comparecido en el Cámara para presentar las cuentas de la institución provincial, ha puesto el foco así en el Gobierno central, porque la infrafinanciación del conjunto de Galicia en variables como la dispersión poblacional y el envejecimiento acaban arrastrando a la falta de recurso en las entidades locales. Un argumento que no han utilizado en sus comparecencias los dos presidentes provinciales socialistas - Valentín González Formoso, A Coruña, y José Tomé, Lugo-, que han señalado a la Xunta como máxima responsable. Según ha avanzado Luis Menor, la Deputación de Ourense contará en el 2026 con un presupuesto de 110,5 millones de euros, un 5,11 % más que este año.

La «columna vertebral» de estos presupuestos, según el presidente, es el municipalismo y la cooperación con los municipios, con 19 millones para el programa CooperOU, uno más que el año pasado. Menor ha criticado que, del remanente por mayores ingresos de 24 millones de euros, solo pudieron destinar algo más de 6 a más ayudas a los municipios debido a las reglas fiscales reactivadas por el Gobierno central en 2024, «precisamente cando máis o necesitan despois da traxedia dos incendios forestales».

«A Adimistración local ten moitas competencias, cada vez máis e sen a dotación suficiente de recursos», denunció el también alcalde de Pereiro de Aguiar, de ahí la importancia, sostuvo, de abrir cuanto antes el debate de la financiación local. Entre las partidas incluidas en los presupuestos, destacó los 4,5 millones para la red de carreteras, a los que pretenden sumar una modificación de otros 5 millones. Menor recordó que la Diputación de Ourense es la única que tiene la gestión directa de sus carreteras provinciales.

También ha mencionado la colaboración en diferentes líneas de ayuda para los municipios, el plan provincial de vivienda dotado con medio millón de euros para rehabilitar inmuebles para alquiler social, el apoyo al emprendimiento rural femenino y la «vocación industrial» para impulsar la estación de mercancías del polígono de San Cibrao. Según ha avanzado, está previsto que en 2026 quede finalizado el parque acuático de Monterrei, y ha asegurado que los balnearios van a permanecer abiertos en Navidad. El presidente provincial revindicó que no se supriman paradas de la línea de alta velocidad en A Gudiña.

Varios parlamentarios de la comisión han pedido más a la Diputación en materia de incendios, como el diputado del BNG Iago Tabarés, que ha solicitado una «reflexión non só sobre as consecuencias dos lumes senón sobre as medidas para evitalo». «A reconstrucción das zonas afectadas polos incendios debería ocupar un lugar central nos orzamentos», ha exigido la socialista Carmen Rodríguez Dacosta, que ha defendido que la Diputación tiene «a obrigación moral e institucional de liderar» ese proceso. El BNG y del PSdeG han criticado también que una parte de los presupuestos se siga repartiendo por «vía nominativa»