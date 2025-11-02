El PSdeG denuncia que el presupuesto de Turismo de Galicia atiende a «unha estratexia de clientelismo»
«A Xunta vai repartindo cartos a destra e sinistra polas parroquias, asociacións e colectivos», ha criticado la diputada socialista Lara Méndez02 nov 2025 . Actualizado a las 17:57 h.
La diputada socialista y secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, advirtió de que la Xunta está apoyando con el presupuesto de la Agencia de Turismo de Galicia «unha estratexia de clientelismo que ten como obxectivo comprar vontades en Lugo e provincia cun fin electoral. Vai repartindo diñeiro a torto e a dereito polas parroquias, polas asociacións e polos colectivos». Como ejemplos para argumentar esta acusación, mencionó a una panadería que organiza fiesta de disfraces o campeonatos de dardos. También citó la contratación «dunha orquestra para as festas dunha parroquia a unha consultora de enxeñaría ou a construción de dúas prazas de aparcamento nun centro social».
«Non criticamos que se financien festas de disfraces, nin campionatos de dardos, ou que se fagan obras nos centros sociais, pero non sei se lle correspondería á Axencia de Turismo», aclaró la diputada socialista. Además, criticó que para habilitar esos aparcamientos se incluyera en la memoria del proyecto, en forma de justificación, que por allí pasa el Camino Primitivo,«xa que resulta que non pasa por esa parroquia». Por último, invitó a la Xunta a «facer unha reflexión» sobre el uso que se está haciendo de la agencia, «que debera servir para apoiar un motor económico fundamental para a comunidade autónoma».