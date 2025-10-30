José Tomé: «Á Xunta non lle gusta que se fagan ben as cousas na Deputación de Lugo»

Lavandeira jr | EFE

La presentación del presupuesto de la Deputación de Lugo en el Parlamento gallego ha derivado en duro cruce de acusaciones entre el PSdeG, partido que la preside actualmente, y el PP, al mando en la Xunta y que aspira a recuperar la institución a año y medio de que se celebren las elecciones municipales. Es uno de los grandes objetivos de los populares, como quedó de manifiesto el pasado fin de semana en la pulpada en la que participaron el jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, y Elena Candia, presidenta provincial del partido y vicepresidenta del Parlamento gallego. José Tomé, alcalde socialista de Monforte, y al mando ahora de la institución provincial, ha contrapuesto el modelo presupuestario de su institución con el de la Xunta. Unas cuentas expansivas, ha dicho, que crecen un 3,57 %, por encima del IPC, un incremento que contrasta con el crecimiento del 2 % del presupuesto autonómico. La Deputación de Lugo manejará en el 2026 recursos por valor de 135 millones de euros. «Hai unha distancia entre a propaganda e os feitos, e nós dedicámonos a facer cousas, como demostra a execución orzamentaria, que está por riba do 90 %, situándonos entre as Administracións máis eficaces do Estado», ha presumido Tomé, quien ha puesto en valor las inversiones en movilidad (un tercio del presupuesto) y los servicios sociales (otro tercio).

El alcalde socialista de Monforte se ha referido al mejor plan de carreteras en la historia de la provincia y ha reivindicado el modelo de residencias públicas promovido por la institución, una alternativa que, pese a criticarla, ha dicho Tomé, es la que luego ha planteado la conselleira Fabiola García para Folgoso do Courel. «En que quedamos? Está ou non está quebrado o modelo como din vostedes?», se ha preguntado el socialista, quien ha advertido que «á Xunta non lle gusta que se fagan ben as cousas na Deputación de Lugo». El presidente de la institucional provincial ha contrapuesto el mayor esfuerzo inversor en movilidad y servicios sociales de la Deputación Provincial en comparación con la Xunta, pese a que tanto el Estatuto de Autonomía como la Lei de Servizos Sociais, -ha recordado- dicen claramente que la dependencia es una competencia exclusiva de la Administración autonómica.

José Tomé ha definido la institución que preside como el «concello dos concellos» y ha recordado que mientras ellos dedican el 20% de sus recursos a la cooperación con los municipios el fondo de la Xunta (de carácter no finalista) apenas representa el 1,1 % del presupuesto autonómico. La diputada socialista Lara Méndez ha defendido el relato de su compañero de partido, al asegurar que su comparecencia permite que la ciudadanía vea dos formas diferentes de hacer política. Una institución provincial, ha dicho, que acude en ayuda de unos ayuntamientos que asumen competencias impropias sin la correspondiente financiación. La diputada nacionalista, Montse Valcárcel, se ha expresado en términos similares.«A Deputación é o verdadeiro sostén de servizos públicos que a Xunta non presta», ha asegurado la representante del Bloque.

Réplica del PPdeG

La popular Nicole Grueira, la diputada más joven del Parlamento gallego, ha hecho una enmienda a la totalidad a la gestión del PSdeG en la institución provincial y ha hablado de abandono, sectarismo e improvisación. La representante del PP ha reprochado a Tomé que presuma de cooperación con los concellos cuando, según ella, ha habido un trato preferencial a municipios del PSdeG y del BNG. «Vostede confunde a cooperación institucional con reparto de favores, como se houbese lucenses de primeira e de segunda», ha denunciado Grueira. La diputada ha afeado al alcalde socialista de Monforte que presuma de gestión en servicios sociales cuando la residencia de Becerreá se acabó hace ya cuatro años y todavía sigue cerrada. «Ten aquí a oportunidade de dicir se vai abrir», ha retado al presidente de la institución provincial. Tomé ha acusado al PP de faltar a la verdad.