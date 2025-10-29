Huelga en la sanidad de los técnicos superiores sanitarios: así afectará a consultas y pruebas

Las pruebas relacionadas con urgencias, en la foto las del Chuvi, se realizarán en su totalidad M.MORALEJO

El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios ha convocado cuatro jornadas de huelga a nivel estatal los días 30 y 31 de octubre, y 3 y 4 de noviembre. Un paro que en el Sergas afectará, en función del seguimiento, a la realización de la mayoría de pruebas diagnósticas, desde radiografías a analíticas pasando por cultivos o elaboración de dietas. El Diario Oficial de Galicia ha publicado los servicios mínimos de esta protesta que serán del cien por cien en toda la actividad urgente —quirófanos de urgencia, servicios de urgencias, partos, o pruebas complementarias necesarias para estos casos—. En las plantas de hospitalización se garantizará una presencia similar a la de domingos y festivos, mientras que en el caso de las consultas externas se harán las pruebas consideradas como preferentes y aquellas de pacientes oncológicos que requieran tratamiento citostático, incluyendo a los desplazados.

Juan Ramón Pérez: «Si hay huelga de técnicos superiores la sanidad se para; somos pocos, pero estratégicos» cristina barral

Este colectivo, de unos 1.800 trabajadores en el Sergas, trabaja fundamentalmente en los hospitales y desde hace años reclaman una homologación de sus estudios a grado, como ocurre en la mayoría de los países europeos. A esta reivindicación histórica, apoyada en el Congreso por todos los grupos políticos en alguna proposición no de ley, se suma el malestar con la negociación del estatuto marco del personal sanitario, en el que de nuevo no se reconoce la categoría profesional de estos sanitarios.

En los centros de salud los únicos técnicos superiores son los de higiene bucodental y en este caso los servicios mínimos abarcarán los tratamientos que no pueden interrumpirse, urgencias o infecciones que puedan tener consecuencias sistémicas.