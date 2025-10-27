Lara Méndez: «É indecente que Rueda negue datos sobre o cancro por interese político»

Lavandeira jr | EFE

La viceportavoz segunda del grupo parlamentario socialista y secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, arremetió este lunes con dureza contra la decisión del PP de levantarse, por quinta vez, de una mesa de coordinación con el Gobierno de España, esta vez a dedicada a los programas de cribado oncológico, pocos días después de que se destapase lo ocurrido en Andalucía. La viceportavoz calificó el ocurrido cómo uno de los episodios más graves de irresponsabilidad sanitaria de los últimos años: «Primeiro ocultan los datos, despois rompen o diálogo. E todo por uno único motivo: porque antepoñen a confrontación política á saúde das persoas», afirmó.

La dirigente socialista subrayó que no existe un acceso público ni actualizado a los tiempos de espera ni a la cobertura real de los cribados, lo que impide comprobar si Galicia cumple con los estándares de calidad y equidad recomendados internacionalmente. «O PP pode intentar disfrazarlo de normalidade, pero oculta información, rompe o diálogo e bloquea recursos, sabendo que por culpa do bloqueo quedaron sen aprobar dous millóns de euros destinados ao cribado de cancro de mama», lamentó la diputada, quien sostuvo que no es una discrepancia técnica, sino de una decisión política consciente. Algo que Lara Méndez calificó de «indecente».

Méndez acusó al presidente de la Xunta de jugar con la preocupación y con la confianza de la ciudadanía, y de convertir Galicia en un instrumento de la estrategia partidaria de Feijoo. La socialista advirtió de que lo sucedido con la sanidad no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de comportamiento político en el que el PP gallego sigue las órdenes de Feijoo, aunque eso perjudique los intereses de los gallegos y de las gallegas.