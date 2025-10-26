El PPdeG reclama al Gobierno que se posicione sobre la gratuidad y traspaso de la AP-9 a Galicia

El diputado popular gallego y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso, Celso Delgado

El diputado del PPdeG Celso Delgado pedirá este martes en el Congreso explicaciones al sobre la gratuidad y transferencia de la autopista AP-9 a la Xunta.

Delgado, en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, reclamará al Ejecutivo que aclare si tiene «vontade de iniciar a tramitación do rescate da concesión e liberalización da peaxe da AP-9 por ser esta a alternativa máis vantaxosa para o interese público». Además evaluará las «decepcionantes» enmiendas a la proposición de traspaso que ha presentado el PSOE.

El diputado recordó que su partido advirtió que se iban a «manter vixiantes e esixentes, e seguimos cumpríndoo, ata lograr o que todos ansiamos desde o primeiro día: unha AP-9 galega e sen peaxes».

Delgado recordó que han transcurrido seis años y se han producido más de «60 bloqueos» al debate sobre el traspaso, por lo que el PPdeG no entiende que el «PSOE se rebele ante a decisión unánime do Parlamento de Galicia e ante o desexo dos galegos».

El diputado añadió que las «intencións» del Gobierno de Pedro Sánchez de «paralizar a transferencia non son as correctas e non poden tratar de volver a enganarnos». Además, recomendó al BNG «menos vitimismo» porque son socios del Ejecutivo y «ata a semana pasada lanzaban mensaxes triunfalistas».