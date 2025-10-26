Infraestruturas publica los mapas estratégicos de ruido de las carreteras gallegas

Imagen de archivo de la AG-11. CARMELA QUEIJEIRO

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas publicó esta semana el anuncio de la aprobación definitiva de los mapas estratégicos de ruido en la red de carreteras autonómicas de Galicia.

La normativa europea obliga a elaborar esos documentos en todas las vías de comunicación con un tráfico anual de más de tres millones de vehículos, que deben revisarse cada cinco años. Esas vías se consideran grandes ejes viarios.

En Galicia hay 81 tramos de carreteras autonómicas que alcanzan ese umbral. Suman una longitud total de 552,22 kilómetros, repartidos de la siguiente forma entre las cuatro provincias: A Coruña, 253,92 kilómetros en 31 tramos; Lugo, 14,54 kilómetros en 6 tramos; Ourense, 21,26 kilómetros en 6 tramos, y Pontevedra, 262,5 kilómetros en 38 tramos.

Los mapas facilitar una evaluación global de la exposición de la población al ruido provocado por los vehículos que circulan por los grandes ejes viarios. A partir de sus resultados se elaborará el Plan de acción contra la comunicación acústica de la red viaria autonómica de carreteras de Galicia, que incluirá medidas para limitar la exposición de los vecinos a esa forma de contaminación.