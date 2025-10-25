El PP reclama a Europa que neutralice el riesgo de vertido de los bidones radiactivos del Atlántico

Los eurodiputados del PPdeG Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez han presentado una pregunta a la Comisión Europea para que monitorice y neutralice el riesgo de vertido de los cerca de 3.000 bidones con residuos radiactivos que distintos países europeos depositaron en la Fosa Atlántica entre los años 40 y 80 del siglo XX.

Los eurodiputados habían presentado un primera iniciativa, pero la Comisión contestó que el tratado Euratom no le da el «mandato de llevar a cabo misiones de este tipo o actuar en aguas internacionales». Sin embargo, Vázquez y Millán Mon consideran que «la Comisión Europea tiene competencias en la gobernanza oceánica», según indican el reciente Pacto de los Océanos y la firma del acuerdo BBNJ.

Los eurodiputados recordaron además la iniciativa europea de Observación del Oceano, que incluye las aguas profundas e incluye la observación y cartografía de distintas áreas. Su propuesta es que se incluyan en esa iniciativa las zonas en las que se depositaron los bidones con residuos.

Además, Vázquez y Millán Mon recuerdan la preocupación que han causado los vertidos, e instan a la Comisión Europea a no «ignorar» los bidones. Desde su punto de vista, la institución «debería ser más activa y lanzar algún tipo de iniciativa para monitorear su estado en colaboración con algunos estados miembros responsables y/o afectados por los volcados de los bidones. También debería estudiar posibles medidas con el fin de neutralizar los riesgos de vertido».