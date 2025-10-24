Hacienda plantea que la comunidades cobren el IVA y el IRPF al mismo tiempo que el Estado

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la presidenta de la Asociación de Inspectores del Estado, Ana de la Herrán, en el Congreso del colectivo en Salamanca. INSPECTORES DE HACIENDA. | EUROPAPRESS

El secretario de Estado de Hacienda, Jesus Gascón, ha puesto hoy viernes sobre la mesa una reforma para que las comunidades autónomas perciban al mismo tiempo que la Administración central los fondos que le corresponden por el IVA y el IRPF. Gascón, informa Europa Press, afirmó en la clausura del XXXV Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado que «es complejo técnicamente, pero para que se entienda un poco qué queremos decir cuando hablamos de compartir, es que en ese momento en el que ya está todo 'ok', el dinero se distribuya a la vez al Estado y a las comunidades autónomas».

El planteamiento de Hacienda se produce en pleno debate sobre el sistema de financiación de las autonomías, que lleva años caducado y sin una propuesta de inicio para renovarlo por parte del Gobierno.

El secretario de Estado reconoció que el citado cambio requiere «importantes cambios de la normativa reguladora» del sistema de financiación porque afecta a un elemento «crítico» como las entregas a cuenta.

El sistema actual, según recordó en el citado acto, consiste en que «ellos [las comunidades] reciben un monto preestablecido fijo. Y luego, dos años después, se liquida el sistema y si la recaudación ha ido bien, pues ese aumento de la recaudación lo perciben dos años después».

El secretario de Estado también respondió a las críticas de los inspectores de Hacienda contra el llamado cupo catalán. Afirmó que el escenario es muy complejo porque cualquier reforma del modelo de financiación requiere la modificación de distintas leyes.

«En este momento no tenemos ningún proyecto normativo en marcha, más allá del de condonación de la deuda, aunque es cierto que ha habido alguna iniciativa parlamentaria reciente que afecta o que incide respecto del modelo de gestión de los tributos», afirmó, según recoge EP.

Además, defendió que el modelo de gestión de los tributos tiene que evolucionar: «Cuando tú tienes una serie de administraciones tributarias que comparten un mismo entorno tecnológico, unos mismos procedimientos y van poco a poco integrando sus estrategias y su planificación, pues consigues que el sistema tributario se pueda gestionar de una manera mucho más eficaz, pero sin buscar integraciones orgánicas y sin buscar la desintegración de las cosas que ya existen, sino simple y llanamente trabajando de otra manera».

El secretario de Estado puso como ejemplo el impuesto de matriculación, cuya gestión podría ser reclamada por las autonomías, según el marco legal vigente. Sin embargo, ninguna lo ha pedido porque tiene «poco sentido, que un impuesto de esa naturaleza sea gestionado de forma desagregada».

La postura del ministerio es que «la Administración del Estado que tiene la tecnología y que tiene puede abrir la posibilidad de que la Administración autonómica, si así lo desea, pueda colaborar de manera concurrente en la gestión del impuesto». Ese proceso «puede suceder en tributos que gestiona actualmente exclusiva la agencia tributaria, pero también podría suceder, por qué no, en tributos que gestionan ahora exclusivamente las Administraciones Tributarias Autonómicas, modificando la ley», añadió.