Siete arrestados y más de seis toneladas de hachís incautadas en Lisboa a una banda lusoespañola
OPORTO / E. LA VOZ
GALICIA
Varios portugueses y un extranjero pasaron este lunes a disposición judicial tras una de las mayores operaciones antidroga en Portugal. Los registros se desarrollaron al sur de Lisboa21 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La Policía de Seguridad Pública (PSP) portuguesa confirmó este fin de semana su mayor incautación de droga hasta la fecha, que es también una de las mayores efectuadas en Portugal. La operación se cerró con