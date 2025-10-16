El patrimonio de Miñanco empieza a subastarse tras 16 años judicializado

Javier Romero Doniz
Javier romero VIGO / LA VOZ

El Plan Nacional sobre Drogas oferta 21 fincas urbanizables y un chalé en la costa de Sanxenxo, un bajo comercial en Portonovo y una casa en Vilagarcía

17 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La bautizada policialmente como operación Suntuaria comenzó en el 2009. Pretendía demostrar que el patrimonio millonario acumulado desde 1985 por Sito Miñanco, su exmujer, una de sus hijas y un socio bajo el paraguas de

