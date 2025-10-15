Los investigadores creen que Remedios Sánchez volvió a matar para llevarse un botín de 400 euros en metálico en A Coruña

Alejandro García Chouciño
a. g. chouciño A CORUÑA

El edificio en el que se cometió el crimen fue el número 95 de la avenida de Monelos
La cárcel de Teixeiro ha aplicado el protocolo antisuicidio para tener a la reclusa apartada y controlada mientras se investigan los hechos

16 oct 2025 . Actualizado a las 00:39 h.

Cuatrocientos euros en metálico. Es el botín que Remedios Sánchez Sánchez (Boimorto, 1957) habría sustraído tras matar, presuntamente, a C. G. V el pasado 3 de octubre. La asesina en serie que sembró el pánico

