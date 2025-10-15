Los investigadores creen que Remedios Sánchez volvió a matar para llevarse un botín de 400 euros en metálico en A Coruña

El edificio en el que se cometió el crimen fue el número 95 de la avenida de Monelos CESAR QUIAN

Cuatrocientos euros en metálico. Es el botín que Remedios Sánchez Sánchez (Boimorto, 1957) habría sustraído tras matar, presuntamente, a C. G. V el pasado 3 de octubre. La asesina en serie que sembró el pánico