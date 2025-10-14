Las reservas de agua de Galicia Costa están a un 42 % de su capacidad, 11 puntos por debajo que la media nacional

El embalse de Fervenza, de la cuenca Costa-Galicia, en una imagen de archivo. basilio bello

Las reservas de agua de Galicia Costa están a un 42,4 % de su capacidad, 18 puntos por debajo respecto a las cuencas de la demarcación Miño-Sil y 11 puntos por debajo que la media nacional, según los datos ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

A nivel nacional, la reserva hídrica almacena 29.745 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 53,1 % de su capacidad. Esto supone 595 hm3 menos que la semana pasada, o lo que es lo mismo, el 1,1 % de la capacidad total de los embalses. En comparación, las cuencas están 5,7 puntos por arriba que el año pasado por estas fechas, cuando almacenaban 26.608 hm3. A su vez, la semana pasada, las precipitaciones fueron abundantes en la vertiente mediterránea y prácticamente nulas en la zona atlántica.

Miño y Sil embalsan el mayor volumen de agua en 25 años pese a la sequía LUIS DÍAZ

Las cuencas por encima del 50 % son el Cantábrico Oriental (68,5 %), el Cantábrico Occidental (60,6 %), el Miño-Sil (59,9 %), las cuencas internas del País Vasco (76,2 %), el Duero (55,2 %), el Tajo (59,7 %), el Guadiana (57,9 %), el Tinto, Odiel y Piedras (65,1 %), el Ebro (53,3 %) y las Cuencas internas de Cataluña (74 %). Por otro lado, están por debajo de la mitad de su capacidad Galicia Costa (42,4 %), Guadalete-Barbate (41,7 %), el Guadalquivir (41,5 %), la Cuenca Mediterránea Andaluza (44,6 %), el Júcar (49,3 %) y el Segura (17 %).