Ana Pontón: «O bochorno da moción de Ribeira amosa o nerviosismo do PP cun BNG que sabe gobernar mellor os concellos»

XOÁN REY. | EFE

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha calificado de «bochorno» el proceso de moción de censura al que se enfrenta Luis Pérez, alcalde nacionalista de Ribeira, que dejará el bastón de mando después del acuerdo alcanzado por los populares y los independientes. La líder del Bloque ha asegurado que esta maniobra «amosa o nerviosismo do PP a un BNG que sube e que xa demostrou que sabe gobernar mellor os concellos» y ha pronosticado que este movimiento no pasará inadvertido para los vecinos del municipio barbanzano, que volverán a poner de alcalde a Luís Pérez en el 2027. «Polo escoitado esta semana por parte dalgunha concelleira esta moción fíxose con presións, con maniobras escuras, o que pon de manifesto que o PP quere facerse co poder a toda costa, sen ética e sen preocuparse polos veciños», ha criticado Pontón.

La portavoz nacionalista hacía estas declaraciones después de reunirse en el Parlamento con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, regidor socialista de Vilagarcía, con quien ha abordado cuestiones relativas a la financiación local en los próximos presupuestos autonómicos. La líder del Bloque ha pedido a la Xunta que deje de utilizar las cuentas públicas de todos los gallegos con fines «clientelares» para discriminar positivamente a los concellos del PP. Pontón ha pedido que ganen peso los recursos destinados al Fondo de Cooperación Local (que se reparten con criterios objetivos) en detrimento de las partidas destinadas a transferencias finalistas.

La portavoz del Bloque se ha referido al Servizo de Axuda ao Fogar (SAF) como el más claro ejemplo de la infrafinanciación local en un asunto de máxima prioridad dado el creciente envejecimiento poblacional. Pontón ha recordado que los municipios están asumiendo una competencia que no es suya sin la correspondiente dotación de recursos. «O SAF recortouse en 17 millóns de euros e vivimos na realidade de que una persoa maior ten que esperar a que morra outra persoa maior para acceder a este servizo», ha lamentado la portavoz del Bloque.

El BNG ha propuesto esta mañana que se aumente la financiación del SAF, de forma que pase de los 12 euros hora actuales a 20, para que se priorice el cuidado de las personas mayores. «Pedímoslle ao señor Rueda que rectifique e acepte esta proposta do Bloque que comparten todos os concellos deste país sexa cal sexa a súa cor política», ha planteado Pontón.