Pontón pide a Rueda que deje de obstaculizar la quita de la deuda para que Galicia destine ese dinero a gasto social

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha pedido este miércoles al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que rectifique y deje de «poñer paos nas rodas» para que Galicia pueda beneficiarse de la quita de la deuda negociada por el BNG en el acuerdo de investidura. La líder nacionalista reaccionaba así a la decisión del Gobierno gallego de presentar alegaciones a la condonación que proyecta el Ministerio de Hacienda, al entender que vulnera el principio constitucional de igualdad y que supone, a la larga, un perjuicio para la comunidad, una vez que se mutualice el conjunto de la deuda de todas las comunidades. «Ningún galego ou galega é capaz de entender como, ante a oportunidade de que se nos condonen 4.000 millóns de euros da débeda do noso País, o señor Rueda insista en dicir non», sostuvo la portavoz del Bloque, que participó en la primera jornada de Conxemar. Para los nacionalistas, la estrategia de la Xunta está supeditada a los intereses de Feijoo en Madrid, con el consiguiente perjuicio para Galicia.

El Bloque recuerda que, debido a la gestión de los populares, el pago de la deuda es hoy la tercera mayor partida de gasto de los presupuestos de la Xunta, con más de 1.500 millones de euros al año. Frente a eso, remarcó Pontón, la quita de la deuda que negoció el Bloque permitirá ahorrar millones de euros que se pueden destinar a mejorar los servicios públicos, como la enseñanza, la educación o la dependencia. Esta es otra de las cuestiones que niega el Ejecutivo de Rueda, quien recuerda que la normativa en vigor, como ha indicado también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), impide destinar el ahorro de intereses a gasto social.

Los nacionalistas acusan al PP de doble vara de medir, porque cuando se rescataron las radiales madrileñas con 5.000 millones, insisten, nadie alzó la voz en la Xunta para decir que esa deuda del Estado acabaría repercutiendo en los bolsillos de todos los gallegos. «O que ten que facer o señor Rueda é deixar de poñer atrancos a unha medida que é positiva para Galicia. Por iso, pídolle que rectifique e deixe de poñer os intereses do PP por diante dos intereses de Galicia», sostuvo Pontón desde Vigo.